Netflix подкосило из-за ухода из России. Компания потеряла около 40 миллиардов долларов рыночной стоимости

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Компания Netflix заявила, что инфляция, ситуация на Украине и жесткая конкуренция впервые за более чем 10 лет привели к потере подписчиков. При этом Netflix прогнозирует более глубокие потери для компании, которая процветала во время пандемии.

Компания заявила, что потеряла 200 000 подписчиков в первом квартале, хотя рассчитывала получить 2,5 миллиона новых подписчиков. Приостановка сервиса в России нанесла сильный ущерб, в результате чего было потеряно 700 000 подписчиков.





После появления этой информации акции Netflix упали на 26%, а компания потеряла около 40 миллиардов долларов рыночной стоимости. Отставание в росте числа подписчиков побуждает Netflix задуматься о предложении более дешевой версии сервиса с рекламой, ссылаясь на успех аналогичных предложений от конкурентов HBO Max и Disney+.

Netflix дал мрачный прогноз на весенний квартал, прогнозируя, что сервис потеряет 2 миллиона подписчиков, несмотря на возвращение таких горячо ожидаемых сериалов, как «Очень странные дела» и «Озарк», и дебют фильма «Серый человек» с Крисом Эвансом и Райаном Гослингром.