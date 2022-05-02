Netflix отказался работать над мультсериалом Меган Маркл

Меган Маркл

Netflix решил отказаться от работы над анимационным сериалом Меган Маркл в рамках программы сокращения бюджета, сообщает ET.

Компании пришлось пересмотреть расходы из-за резкого падения числа подписчиков — в первом квартале текущего года стриминговый сервис потерял около двухсот тысяч зрителей. Ожидается, что в ближайшие месяцы от услуг Netflix откажутся еще около двух миллионов пользователей. Это связывают со спецоперацией на Украине и повышением стоимости подписки на основных рынках.

Напомним, что в прошлом году Меган Маркл и принц Гарри подписали многомиллионный контракт с Netflix на производство нескольких проектов, включая семейный мультсериал “Жемчужина”. Его сюжет строился вокруг 12-летней девочки, которая вдохновляется наследием знаменитых женщин “на пути к самопознанию”.

Мультфильм создавался компанией Archewell Productions, которую основали Гарри и Меган, а его исполнительными продюсерами выступали сама герцогиня и муж Элтона Джона, кинорежиссер Дэвид Ферниш.

Принц Гарри и Меган Маркл

Однако Netflix продолжит работу над рядом других проектов с Archewell Productions, включая документальный проект “Сердце непобежденных”, который посвящен учрежденным принцем Гарри соревнованиям Invictus Games. Недавно команда Netflix даже сопровождала герцогов Сассекских в Нидерланды, где проходил этот турнир.