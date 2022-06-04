Новости0

Netflix купил права на экранизацию романа Лукьяненко

Netflix купил права на экранизацию романа Лукьяненко
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix до своего ухода с российского рынка планировал экранизировать книгу Сергея Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», сообщил писатель во время общения с читателями на фестивале «Красная площадь».

Лукьяненко выразил надежду, что экранизация все-таки увидит свет. Он добавил — сценарием фильма занимаются другие авторы.

«”Семь дней до Мегиддо” была куплена для экранизации еще в тот момент, когда книжка была не до конца написана и не издана, тем более очень удивительно такое явление», — цитирует писателя ТАСС.

Напомним, фестиваль «Красная площадь» проводят в столице ежегодно. Встретиться с любимыми отечественными писателями можно на площадках возле храма Василия Блаженного до 6 июня.

Netflix книга лукьяненко
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.