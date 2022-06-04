Netflix купил права на экранизацию романа Лукьяненко

Стриминговый сервис Netflix до своего ухода с российского рынка планировал экранизировать книгу Сергея Лукьяненко «Семь дней до Мегиддо», сообщил писатель во время общения с читателями на фестивале «Красная площадь».
Лукьяненко выразил надежду, что экранизация все-таки увидит свет. Он добавил — сценарием фильма занимаются другие авторы.
«”Семь дней до Мегиддо” была куплена для экранизации еще в тот момент, когда книжка была не до конца написана и не издана, тем более очень удивительно такое явление», — цитирует писателя ТАСС.
Напомним, фестиваль «Красная площадь» проводят в столице ежегодно. Встретиться с любимыми отечественными писателями можно на площадках возле храма Василия Блаженного до 6 июня.