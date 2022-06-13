Netflix анонсировал второй сезон “Игры в кальмара”. В нем появится бойфренд гигантской куклы Ен Хи

Netflix официально продлил ставший хитом южнокорейский сериал “Игра в кальмара” на второй сезон — в твиттере стримингового сервиса опубликовали первый тизер продолжения.

Также представители площадки выложили письмо создателя сериала, режиссера и сценариста Хван Дон Хека, в котором он раскрыл некоторые подробности о втором сезоне. Из письма следует, что зрители снова увидят главного героя Сон Ки Хуна, ведущего смертельной игры и ее вербовщика в костюме, а еще познакомятся с “бойфрендом” Ен Хи — куклы-робота из испытания “Красный свет — зеленый свет”. Его будут звать Чоль Су.

У меня ушло 12 лет на то, чтобы воплотить в жизнь первый сезон “Игры в кальмара”, но всего за 12 дней он стал самым популярным сериалом на Netflix Спасибо, что смотрите и любите наше шоу. Присоединяйтесь к нам во втором раунде,

— добавил режиссер.

Ранее в интервью The Guardian он рассказал, что хотел бы подробнее затронуть тему бездействия полиции и раскрыть историю взаимоотношений детектива Хван Чун Хо и его брата, ставшего одним из организаторов игры после победы в ней.

Точная дата выхода второго сезона пока не сообщается.

Сериал “Игра в кальмара” вышел в сентябре 2021 года, а уже в октябре возглавил топ Netflix в 90 странах. По сюжету люди с финансовыми трудностями участвуют в жестокой игре на выживание в надежде заработать несколько миллиардов корейских вон.