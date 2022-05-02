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    NetEase: зашифрованное послание Лаврова о ядерном оружии напугало власти США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    NetEase: зашифрованное послание Лаврова о ядерном оружии напугало власти США

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    MFA Russia/ Global Look Press

    Обозреватели китайского издания NetEase рассказали, что глава МИД РФ Сергей Лавров сделал жесткое публичное предупреждение Соединенным Штатам.

    Авторы китайского портала опубликовали материал, посвященный сложным отношениям между США и Россией, перевод предоставили журналисты издания «ПолитРоссия». Как рассказали обозреватели, отношения между Кремлем и Белым домом в последние недели сильно ухудшилось, в том числе из-за того, что Вашингтон продолжает накачивать Украину оружием. В ответ на это Лавров сделал американским политикам и командующим завуалированное предупреждение.

    «Глава российского МИД Сергей Лавров сделал публичное заявление насчет возможного применения РФ ядерного оружия», — говорится в тексте.

    Flickr.com / Roscosmos / CC BY-NC 2.0Flickr.com / Roscosmos / CC BY-NC 2.0

    Лавров в одном из выступлений рассказал, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Китайские эксперты считают, что эти слова изрядно напугали власти Соединенных Штатов, ведь речь шла именно об Украине, а не о возможной агрессии других стран против РФ.

    «Подтекст слов Лаврова очевиден. Если США и НАТО продолжат бессовестно провоцировать Россию и угрожать ей, то в ответ может быть приняты серьезные меры», — заключили китайские эксперты.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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