NetEase: зашифрованное послание Лаврова о ядерном оружии напугало власти США

Лавров в одном из выступлений рассказал, что Россия не рассматривает возможность применения ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Китайские эксперты считают, что эти слова изрядно напугали власти Соединенных Штатов, ведь речь шла именно об Украине, а не о возможной агрессии других стран против РФ.