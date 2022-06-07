NetEase: слова Медведева о поставках российского зерна на Запад разрушили «воздушный замок» США

Нелогичная политика Запада в отношении России привела к тому, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко оборвал любые кривотолки США о возможных поставках зерна, отметили китайские аналитики портала NetEase, передает «ПолитРоссия».
Вашингтон ввел колоссальный объем санкций против Москвы, однако не рассчитал силы, полагают авторы материала. Так, очень скоро им пришлось частично снять ограничения с российских удобрений, поскольку никакой альтернативы найти не удалось.
Более того, американцы захотели, чтобы российские поставки зерна помогли миру избежать глобального продовольственного кризиса. То есть, пришли к выводу аналитики, с одной стороны, Белый дом ведет агрессивную политику против Москвы, с другой — просит о помощи.
Столь нелогичная линия США не только озадачила российских политиков, но и вывела из себя. Так, не выдержал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, не стоит ждать благосклонности Москвы, оказывая на нее беспрецедентное санкционное давление. Медведев разрушил «воздушный замок», который так долго строили американцы.
«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях. (…) Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем», — подчеркнул Медведев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила главе Евродипломатии Жозепу Боррелю после его слов о обвинений в адрес Москвы на фоне дефицита зерна.