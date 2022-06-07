NetEase: слова Медведева о поставках российского зерна на Запад разрушили «воздушный замок» США

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке). Будем продавать и за рубли, и за их национальную валюту в согласованных пропорциях. (…) Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим недругам. И покупать у них ничего не будем», — подчеркнул Медведев.