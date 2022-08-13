NetEase: секретный козырь Шойгу заставил Запад отказаться от передачи современного оружия Украине

В публикации издания говорится, что НАТО продолжает накачивать Киев оружием. Кроме того, западные страны верят в то, что их вооружение превосходит российское, однако они сильно ошибаются. По словам экспертов, недооценка РФ может дорого обойтись военно-политическому блоку, передает «ПолитРоссия».