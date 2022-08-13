NetEase: секретный козырь Шойгу заставил Запад отказаться от передачи современного оружия Украине

Страны Запада оказались в непростой ситуации из-за применения российскими войсками уникальных средств радиолокационной борьбы в ходе спецоперации на Украине, пишет NetEase.
В публикации издания говорится, что НАТО продолжает накачивать Киев оружием. Кроме того, западные страны верят в то, что их вооружение превосходит российское, однако они сильно ошибаются. По словам экспертов, недооценка РФ может дорого обойтись военно-политическому блоку, передает «ПолитРоссия».
«Особенно сильна недооценка в странах Запада возможностей российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако последние на самом деле крайне сильны», — сказано в статье.
Отмечается, что современные комплексы РЭБ стали своего рода секретным козырем главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Российские войска с их помощью могут превратить в бесполезный металлолом самые продвинутые боевые системы западного производства.
По словам аналитиков, российские средства радиоэлектронной борьбы хорошо себя показали. Высокая эффективность их работы заставила Запад отказаться от поставок Украине некоторых видов современного вооружения, которое может быть очень быстро выведено из строя ВС РФ.