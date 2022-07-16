NetEase: Россия поставила Запад в трудное положение, защищая свои активы

Обозреватели китайского портала NetEase рассказали, как Москва сумела поставить Запад в неудобное положение, защищая свои активы.
По мнению аналитиков, западные страны в ответ на запрос Украины о финансовой помощи вряд ли готовы потратить на восстановление страны до семи миллиардов долларов ежемесячно, как того просит Киев. Запад решил использовать для этих целей не свои средства, а замороженные активы Центробанка РФ.
Однако Россия сумела послать непрозрачные намеки Западу, что знает, как защитить свои резервы. Так, Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что присвоение Британией средств ЦБ РФ полностью дискредитирует страну как финансовую столицу мира.
«Цена, которую заплатит Великобритания, будет намного больше, чем потерянные активы России», — подчеркнули обозреватели NetEase.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал второе предупреждение, намекнув в одном из выступлений на то, что РФ может потребовать вернуть Аляску, если Вашингтон вздумает вольно распоряжаться российскими резервами.
«Россия ставит Запад в трудное положение. Великобритания потеряет свою репутацию, а США могут потерять Аляску! Они должны хорошенько подумать, нужен ли им этот штат», — отметили авторы китайского издания.
Аналитики уверены: будет большой ошибкой полагать, что Россия таким образом шутит. Если Запад решится на такую аферу с кражей российских активов, то Москва будет защищаться, и на агрессию последует жесткий ответ Кремля.