NetEase: Россия поставила Запад в трудное положение, защищая свои активы

По мнению аналитиков, западные страны в ответ на запрос Украины о финансовой помощи вряд ли готовы потратить на восстановление страны до семи миллиардов долларов ежемесячно, как того просит Киев. Запад решил использовать для этих целей не свои средства, а замороженные активы Центробанка РФ.