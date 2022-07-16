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NetEase: Россия поставила Запад в трудное положение, защищая свои активы

NetEase: Россия поставила Запад в трудное положение, защищая свои активы
Федеральное агентство новостей

Обозреватели китайского портала NetEase рассказали, как Москва сумела поставить Запад в неудобное положение, защищая свои активы.

По мнению аналитиков, западные страны в ответ на запрос Украины о финансовой помощи вряд ли готовы потратить на восстановление страны до семи миллиардов долларов ежемесячно, как того просит Киев. Запад решил использовать для этих целей не свои средства, а замороженные активы Центробанка РФ.

Однако Россия сумела послать непрозрачные намеки Западу, что знает, как защитить свои резервы. Так, Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что присвоение Британией средств ЦБ РФ полностью дискредитирует страну как финансовую столицу мира.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

«Цена, которую заплатит Великобритания, будет намного больше, чем потерянные активы России», — подчеркнули обозреватели NetEase.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал второе предупреждение, намекнув в одном из выступлений на то, что РФ может потребовать вернуть Аляску, если Вашингтон вздумает вольно распоряжаться российскими резервами.

«Россия ставит Запад в трудное положение. Великобритания потеряет свою репутацию, а США могут потерять Аляску! Они должны хорошенько подумать, нужен ли им этот штат», — отметили авторы китайского издания.

Аналитики уверены: будет большой ошибкой полагать, что Россия таким образом шутит. Если Запад решится на такую аферу с кражей российских активов, то Москва будет защищаться, и на агрессию последует жесткий ответ Кремля.

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