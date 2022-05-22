NetEase: России хватило трех слов для жесткого ответа на провокацию Польши

Китайские аналитики убеждены, что любое из этих слов как нельзя лучше описывает поведение Варшавы по отношению к восточным соседям, причем не только к России, но и к Украине. Авторы NetEase напомнили, что Польша давно перестала скрывать свои территориальные аппетиты, касающиеся Западной Украины.