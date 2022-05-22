NetEase: России хватило трех слов для жесткого ответа на провокацию Польши

Россия сумела жестко и точно ответить на провокацию Польши, использовав всего три эпитета, отметили китайские аналитики NetEase, передает «ПолитРоссия».
Совсем недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий позволил себе резкий антироссийский выпад. В интервью западным СМИ он высказал мнение, что необходимо искоренить идеологию под названием «русский мир», поскольку она якобы угрожает всей Европе. Авторы китайского медиа убеждены, что слова представителя польских властей имели исключительно провокационный характер.
Не удивительно, что Кремль не мог оставить без ответа столь агрессивное высказывание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нашел три лаконичных и емких слова, чтобы описать отношение Москвы к польской провокации. По его словам, подобные высказывания звучат «возмутительно, беспринципно и оголтело».
Китайские аналитики убеждены, что любое из этих слов как нельзя лучше описывает поведение Варшавы по отношению к восточным соседям, причем не только к России, но и к Украине. Авторы NetEase напомнили, что Польша давно перестала скрывать свои территориальные аппетиты, касающиеся Западной Украины.
Ранее польский политолог Матеуш Пискорский объяснил, почему антироссийский план Варшавы по газу не сработал.