NetEase: Путин нашел лучший способ разрушить гегемонию США

Сложная ситуация в отношениях России и США показала всему миру истинное лицо Вашингтона. Так, Штаты продолжают упиваться собственной властью и готовы пойти по головам, чтобы сохранить собственные позиции. Но, с другой стороны, страна столкнулась с проблемами от антироссийских санкций, пишет «ПолитРоссия».