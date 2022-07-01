Россия нашла действенный способ разрушить американскую гегемонию. Об этом заявило китайское издание NetEase.
Сложная ситуация в отношениях России и США показала всему миру истинное лицо Вашингтона. Так, Штаты продолжают упиваться собственной властью и готовы пойти по головам, чтобы сохранить собственные позиции. Но, с другой стороны, страна столкнулась с проблемами от антироссийских санкций, пишет «ПолитРоссия».
«В настоящее время внутренняя экономическая ситуация в Соединенных Штатах не является оптимистичной, цены стремительно растут, а жизнь людей находится под большим давлением», – отмечается в статье.
Издание сообщило, Россия и страны, которые не поддержали санкции, находятся в стабильной экономической ситуации. Китайские аналитики сообщили, что российский лидер нашел лучший способ противостоять США.
«Лучший способ сделать это – укрепить военное сотрудничество и обмены с Китаем», – объяснили авторы NetEase.
Эксперты издания отмечают, что США, Китай и Россия в равной степени являются великими державами, и все они должны вносить стабильность в мировую ситуацию.