Американский лидер Джо Байден пытается показать всему миру, что Москва осталась одна против всей армады западных стран, готовых оказать поддержку Киеву в ходе российской спецоперации. Однако, как пишут китайские журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», на самом деле все совершенно не так.