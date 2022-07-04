Один из партнеров Вашингтон преподнес Москве «роскошный» подарок. Об этом пишут авторы NetEase.
Американский лидер Джо Байден пытается показать всему миру, что Москва осталась одна против всей армады западных стран, готовых оказать поддержку Киеву в ходе российской спецоперации. Однако, как пишут китайские журналисты в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», на самом деле все совершенно не так.
На стороне России оказались многие крупные региональные державы. Более того, Москву поддержал Нью-Дели, который всегда считался партнером Вашингтона. Недавно президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе разговора лидеры двух государств договорились и дальше развивать двустороннее сотрудничество.
«Моди также отправил большой подарок России, выразив надежду, что российская сторона останется для Индии надежным поставщиком удобрений, продовольствия и энергии», — сообщают эксперты из Китая.
RT пишет, что Россия должна перейти от догоняющей к опережающей модели развития экономики. Такое мнение высказал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.