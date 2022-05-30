NetEase: один неприятный нюанс останавливает США от кражи у России 300 млрд долларов

Обозреватели китайского издания NetEase в одном из материалов отметили, что один неприятный нюанс не позволяет Соединенным Штатам украсть у России 300 млрд долларов.
После заморозки валютных резервов ЦБ РФ в некоторых американских банках в США начались разговоры о том, как передать этот ресурс Украине. По словам авторов, Вашингтону при попытке украсть российские деньги следует учесть один важный момент.
Обозреватели припомнили слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая на съезде коллег из стран G7 подчеркнула, что согласно международным законам такое «изъятие» финансовых ресурсов невозможно. Любопытно, что заявление главы американского минфина прямо противопоставляется позиции Белого дома.
Авторы считают, что Йеллен такими словами попыталась погасить панику среди действующих и потенциальных клиентов США: мало кто захочет хранить свои сбережения в финансовой системе, хозяева которой могут арестовать ресурс незаконно и почти в любой момент.
«Правительство США нагло разграбило депозиты российского центрального банка, вызвав недовольство и панику во многих суверенных странах мира», —цитирует китайских обозревателей «ПолитРоссия».
Аналитики заключили, что руководство США побоится терять клиентов, ведь вывод денег из американских банков приведет к краху всей финансовой системы. Этот неприятный нюанс останавливает Белый дом от конфискации активов РФ.