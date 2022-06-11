NetEase: нестандартная плата Индии за российские С-400 разозлила США

Контракт между Индией и Россией был заключен несколько лет назад. Таким образом Индия становится третьим иностранным покупателем С-400 у России. Зенитные комплексы до этого приобрели Китай и Турция. При этом сделка была жестко раскритикована в Вашингтоне, где рассчитывали продать Нью-Дели американские системы THAAD. Однако Индия не стала отказываться от покупки, чем вывела из себя США.