NetEase: нестандартная плата Индии за российские С-400 разозлила США

Индия нестандартно расплатилась с Российской Федерацией за зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400, пишут военные эксперты китайского издания NetEase.
Контракт между Индией и Россией был заключен несколько лет назад. Таким образом Индия становится третьим иностранным покупателем С-400 у России. Зенитные комплексы до этого приобрели Китай и Турция. При этом сделка была жестко раскритикована в Вашингтоне, где рассчитывали продать Нью-Дели американские системы THAAD. Однако Индия не стала отказываться от покупки, чем вывела из себя США.
Однако это не единственная неприятность в данном вопросе для США. Как оказалось, Индия расплатилась за зенитные ракетные комплексы С-400 не долларами, как принято, а нетрадиционным способом, пишет «ПолитРоссия». В настоящее время многие страны пытаются снизить свою зависимость от доллара, Нью-Дели не стал исключением. Между сторонами было заключено соглашение провести платеж рублями.
«Сделка по С-400 стала настоящей “головной болью” для США, а тот факт, что она проводится в обход долларов, стало особенно неприятной неожиданностью», — сообщили эксперты из КНР.
Таким образом, страны пытаются уменьшить влияние Соединенных Штатов в сделку, а также сделали шаг в сторону дедолларизации. Китайские аналитики полагают, что Вашингтон может еще ввести санкции относительно Индии, как это было с Турцией после покупки зенитных установок.