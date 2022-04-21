NetEase: хитрость России лишила американцев «важной» победы в ООН

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США разочаровали последствия отстранения России от работы в
Совете ООН по правам человека, сообщает китайское издание NetEase.
Пару дней назад в ООН состоялось голосование, инициатором
которого стали страны Запада. По его итогам участие России в работе Совета по
правам человека было остановлено. Китайские эксперты отметили, что США пришлось
приложить немало усилий, чтобы добиться своей цели. Но конечный результат все
равно не устроил Вашингтон, сообщает «ПолитРоссия».
«Отстранение России от работы в СПЧ обернулось совсем не теми последствиями, на которые рассчитывали США», — отметили авторы материала.
Аналитики издания сообщили, что США потратили все свои силы
на то, чтобы уговорить страны Запада проголосовать в ООН нужным ему образом, но
это все равно не принесло пользы Вашингтону.
Россия же после голосования в ООН заявила, что досрочно
прекращает свои полномочия в Совете по правам человека. Но при этом, страна сохранила
за собой статус наблюдателя, что подтвердил заместителем главы МИД Сергей
Вершинин.
«РФ продолжит участвовать в соответствующих мероприятиях СПЧ ООН в качестве наблюдателя, и это разочаровало США», — отметили журналисты.
Из-за того, что Россия заранее объявила о досрочном
прекращении своих полномочий в Совете по правам человека, она связала руки США.
Тот факт, что за Россией остался сохранен статус наблюдателя, наделяет страну практически
такими же полномочиями, как и у других государств.
По данным журналистов, хитрость России не дала США одержать
громкую победы в ООН. Аналитик издания отметили, что американцы были
разочарованы таким исходом событий.
«Соединенные Штаты разочарованы результатами, они думали, что голосование в ООН полностью подавит Россию и станет для нее тяжелым ударом. Но этого не произошло», — резюмировали китайские эксперты.