NetEase: хитрость России лишила американцев «важной» победы в ООН

Из-за того, что Россия заранее объявила о досрочном

прекращении своих полномочий в Совете по правам человека, она связала руки США.

Тот факт, что за Россией остался сохранен статус наблюдателя, наделяет страну практически

такими же полномочиями, как и у других государств.