Новости0

NetEase: Германия загнала себя в тупик после отказа от российского газа

NetEase: Германия загнала себя в тупик после отказа от российского газа
CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Берлин, отказавшись от российского газа, столкнулся с «неприятным сюрпризом». Такое мнение выразили аналитики китайского издания NetEase.

Германия вернулась к производству электроэнергии на угле, однако это противоречит ее идеям о загрязнении окружающей среды. В «зеленой» энергетике ее ждало неприятное открытие.

Китай контролирует 80% мировых мощностей по производству солнечных батарей, передает «ПолитРоссия». Однако ФРГ, следующая указаниям США, не сможет наладить отношения с КНР в данном вопросе, отметили эксперты.

«Если хорошенько подумать, то получается, что это была ловушка Соединенных Штатов. Американцы вырыли яму, а Европа по глупости прыгнула в нее. В результате Соединенные Штаты не понесли потерь, тяжелые потери понес только Евросоюз», — говорится в статье.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что попытки Германии получить поставки газа из Катара потерпели крах — топливо досталось Италии.

NetEase зеленая энергетика российский газ
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.