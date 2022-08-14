Берлин, отказавшись от российского газа, столкнулся с «неприятным сюрпризом». Такое мнение выразили аналитики китайского издания NetEase.
Германия вернулась к производству электроэнергии на угле, однако это противоречит ее идеям о загрязнении окружающей среды. В «зеленой» энергетике ее ждало неприятное открытие.
Китай контролирует 80% мировых мощностей по производству солнечных батарей, передает «ПолитРоссия». Однако ФРГ, следующая указаниям США, не сможет наладить отношения с КНР в данном вопросе, отметили эксперты.
«Если хорошенько подумать, то получается, что это была ловушка Соединенных Штатов. Американцы вырыли яму, а Европа по глупости прыгнула в нее. В результате Соединенные Штаты не понесли потерь, тяжелые потери понес только Евросоюз», — говорится в статье.
Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что попытки Германии получить поставки газа из Катара потерпели крах — топливо досталось Италии.