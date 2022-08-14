NetEase: Германия загнала себя в тупик после отказа от российского газа

«Если хорошенько подумать, то получается, что это была ловушка Соединенных Штатов. Американцы вырыли яму, а Европа по глупости прыгнула в нее. В результате Соединенные Штаты не понесли потерь, тяжелые потери понес только Евросоюз», — говорится в статье.