Нетаньяху: нынешнее руководство Израиля создало «опасный кризис» в отношениях с Россией

Бывший премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с критикой на нынешнее руководство страны. Подробности сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».
По словам Нетаньяху, страна находится в эпицентре «опасного кризиса» в отношениях с Россией. И власти должны сделать все возможное, чтобы выйти из него.
«Мы можем и должны выйти из этого кризиса. Я обеспокоен тем, что то, что мы создавали годами, в последние недели разрушается на наших глазах», — добавил бывший премьер Израиля.
Причиной разрушения отношений между Израилем и Россией Нетаньяху назвал безответственность нынешнего руководства страны. Он попросил главу правительства Яира Лапида «перестать визжать», так как подобное поведение несет угрозу нацбезопасности.
Представитель премьера уже отреагировал на слова Нетаньяху и посоветовал ему лучше следить за информацией. Он указал на отсутствие дипломатического кризиса.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что позиция Иерусалима в последнее время вызывает сожаление у Москвы. Дипломат также подчеркнула вовлеченность Израиля в ситуацию на Украине, передает телеканал «360».