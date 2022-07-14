«Нет времени и сил»: Кормухина прокомментировала новость об открытии уголовного дела в отношении Галкина

«Это правовые вопросы. Честно говоря, я не следила за высказываниями Максима Галкина. Честно говорю. Нет времени и сил. Хватает едва проводить свою просветительскую деятельность в телеграм-канале относительно классической музыки. Все внимание там. И там у меня не обсуждается поведение Галкина. Не об этом говорят», — рассказала Кормухина в интервью Teleprogramma.pro.