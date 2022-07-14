«Нет времени и сил»: Кормухина прокомментировала новость об открытии уголовного дела в отношении Галкина

Певица Ольга Кормухина прокомментировала известие о заведении уголовного дела на перебравшегося в Израиль юмориста Максима Галкина.
«Это правовые вопросы. Честно говоря, я не следила за высказываниями Максима Галкина. Честно говорю. Нет времени и сил. Хватает едва проводить свою просветительскую деятельность в телеграм-канале относительно классической музыки. Все внимание там. И там у меня не обсуждается поведение Галкина. Не об этом говорят», — рассказала Кормухина в интервью Teleprogramma.pro.
Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков рассказал, что против Максима Галкина было заведено уголовное дело. Он допустил, что сбежавшего из России юмориста могут арестовать в Турции.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.