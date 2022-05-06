Нет, видеокарты Radeon RX 7000 не уступят линейке Intel Arc и будут поддерживать кодирование AV1

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Видеокарты Radeon RX 7000 всё-таки будут поддерживать аппаратное ускорение кодирования AV1.





На днях появилась информация о том, что в коде патча AMD Video Codec Next 4.0 (VCN 4.0) для Linux никаких упоминаний соответствующих возможностей, однако оказалось, что они всё же имеются.

Это означает, что новые видеокарты AMD не будут уступать текущим Intel Arc по возможностям кодирования AV1. Напомним, карты intel соответствующую поддержку имеют. Что же касается грядущей линейки GeForce RTX 40, о ней таких данных пока нет.

Кодек AV1 является преемником VP9, предлагая на 30-40% большую производительность. Сейчас поддержку AV1 активно внедряют различные производители чипов, включая мобильные SoC.