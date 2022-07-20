Нет, у Samsung не получилось сделать Galaxy Z Fold4 ощутимо легче предшественника. Проверенный источник назвал массу новинки

Похоже, Samsung в итоге не сделает Galaxy Z Fold4 ощутимо легче предшественника.





Как сообщает инсайдер Ice Universe, согласно последним данным, Fold4 будет весить 263 г. Это чуть меньше, чем Fold3 с его 271 г, но разница минимальна и вряд ли заметна в реальности.

При этом ранее, напомним, были данные о том, что Samsung якобы сконцентрировалась именно на массогабаритных параметрах, желая сделать новый гибкий флагман ощутимо легче и немного тоньше. Толщина нам пока неизвестна, а вот с массой, если верить источнику, у Samsung не вышло.

При этом нельзя сказать, что тот же Fold3 неоправданно тяжёлый, если вспомнить хотя бы тот факт, что iPhone 13 Pro Max весит 240 г.

Ice Universe одним из первых рассказал о смартфонах с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и самом первом 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung.