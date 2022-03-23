Несовершеннолетняя школьница с пирсингом пропала в Москве

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Тринадцатилетняя школьница пропала в российской столице. Об
этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Девочка ушла из дома около 16:00 среды. С тех пор она не
появлялась дома.

Подростку на вид 13-15 лет, рост — 160 сантиметров. У
девочки темные волосы и худощавое телосложение. Особая примета — пирсинг в
носу.

Школьница была одета в синие кроссовки и куртку желтого
цвета. С собой у нее был черный школьный рюкзак.

Девочка уже не первый раз пропадает из дома. Об этом
сообщает РЕН
ТВ.

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