Несмотря на всю критику, Diablo Immortal – это курица, несущая золотые яйца. Игра принесла Blizzard 24 миллиона долларов всего за 2 недели

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Едва ли не сразу после выпуска Diablo Immortal подверглась жесткой критике со стороны игроков за систему монетизации. Но критика – критикой, а желающих играть в Diablo Immortal немало – и они исправно несут свои деньги Blizzard. По данным Appmagic, за две недели, прошедшие с момента релиза, Diablo Immortal принесла разработчикам 24 миллиона долларов. Для сравнения, другая мобильная игра Blizzard, Hearthstone, заработала 5 миллионов долларов за целый месяц (май).





По оценке аналитиков GameDev Reports, за две недели Diablo Immortal была загружена почти 8,5 миллиона раз, причем 26% загрузок пришлось на США. Большая часть выручки Blizzard от Diablo Immortal также поступает из США: на сегодняшний день вклад игроков из США в денежные поступления от этой игры оценивается в 43%. Так что несмотря на всю шумиху и критику геймеров, Diablo Immortal приносит неплохие деньги разработчикам.