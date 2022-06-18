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Несколько зарубежных автокомпаний собираются возобновить работу в Калужской области

Несколько зарубежных автокомпаний собираются возобновить работу в Калужской области
pxhere.com

Ряд зарубежных автокомпаний готовы в ближайшее время возобновить рабочие процессы в Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Владислава Шапшу.

Три автомобильных компании, «Вольво, «ПСМА рус» и «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», находятся в Калужской области.

«Трудно говорить о сроках (Возобновления работы. — Прим. ред.), потому что это очень сложный, комплексный процесс», — сказал Шапша во время ПМЭФ-2022.

Он отметил, что до конца текущего года некоторым компаниям едва ли удастся полностью возобновить свою работу в регионе. Предприятия приостановили деятельность из-за нарушения логистических цепочек и недостатка комплектующих, добавил Шапша.

автомобили владислав шапша калужская область пмэф-2022
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