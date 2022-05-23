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Несколько вышедших с «Азовстали» украинских бойцов показали нацистские татуировки

Несколько вышедших с «Азовстали» украинских бойцов показали нацистские татуировки
globallookpress.com / Victor / XinHua

Украинские военные и националисты покинули территорию завода «Азовсталь». Журналисты опубликовали кадры сдачи солдат в плен и обратили внимание на их татуировки.

Последние военные, которые вышли с предприятия, оказались «украшены» нацистскими наколками. У одного из них на плече набито изображение неонациста Максима Марцинкевича (Тесак), у другого молния СС и «мертвая голова», пишет РЕН ТВ.

«Азовсталь» была полностью освобождена 20 мая. Около месяца радикалы удерживали территорию мариупольского предприятия, скрываясь в подземных туннелях. После долгой осады ВС РФ при поддержке ополченцев ДНР заставили бойцов покинуть катакомбы завода и сдаться в плен.

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