Несколько украинских артистов не смогут посетить Россию в ближайшие полвека

Новость о том, что Птушкину нельзя посещать Россию в ближайшие 50 лет, появилась 20 апреля. Как оказалось, бывший ведущий программы «Орел и решка» не единственный в этом списке. По данным Пятого канала, запрет введен против украинских певцов Светланы Лободы, Андрея Данилко (Верка Сердючка), Макса Барских, Монатика, режиссера Алана Бадоева и ведущего Андрея Беднякова. И это еще не все артисты, оказавшиеся под запретом.