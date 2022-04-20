Несколько украинских артистов не смогут посетить Россию в ближайшие полвека

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СМИ распространили список украинских артистов, которым, как и блогеру и журналисту Антону Птушкину, запрещен въезд в Россию. Среди них оказались певица Светлана Лобода и ведущий Андрей Бедняков.
Новость о том, что Птушкину нельзя посещать Россию в ближайшие 50 лет, появилась 20 апреля. Как оказалось, бывший ведущий программы «Орел и решка» не единственный в этом списке. По данным Пятого канала, запрет введен против украинских певцов Светланы Лободы, Андрея Данилко (Верка Сердючка), Макса Барских, Монатика, режиссера Алана Бадоева и ведущего Андрея Беднякова. И это еще не все артисты, оказавшиеся под запретом.
Повод для занесения украинских звезд в черный список — резкие высказывания в адрес россиян и Москвы, которая проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. При этом пока нет никаких официальных подтверждений, что украинским звездам закрыт въезд в Россию.