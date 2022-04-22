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    Несколько тысяч яиц и куличей доставят из Петербурга участникам спецоперации на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Несколько тысяч яиц и куличей доставят из Петербурга участникам спецоперации на Украине

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    pixabay.com/PD

    Участники специальной операции на Украине получат несколько тысяч
    пасхальных куличей и яиц. Гуманитарная миссия парка «Патриот» Западного
    военного округа стартовала из Санкт-Петербурга.

    Общественники решили духовно и патриотически поддержать
    солдат российской армии в преддверии великого православного праздника. В
    Донбасс везут куличи и яйца, а в пасхальную ночь военнослужащие услышат самые
    теплые поздравления, рассказал директор парка «Патриот» ЗВО Андрей Кононов.

    Организаторы акции везут угощения для бойцов, которые
    исповедуют ислам — 2 мая они празднуют Ураза-байрам. Председатель Духовного
    управления мусульман (ДУМ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир Хаджи
    Хусаинов рассказал, что военным доставят финики, сухофрукты, чак-чак и
    молитвенные коврики, пишет газета «Петербургский дневник».

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