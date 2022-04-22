Несколько тысяч яиц и куличей доставят из Петербурга участникам спецоперации на Украине

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Участники специальной операции на Украине получат несколько тысяч
пасхальных куличей и яиц. Гуманитарная миссия парка «Патриот» Западного
военного округа стартовала из Санкт-Петербурга.
Общественники решили духовно и патриотически поддержать
солдат российской армии в преддверии великого православного праздника. В
Донбасс везут куличи и яйца, а в пасхальную ночь военнослужащие услышат самые
теплые поздравления, рассказал директор парка «Патриот» ЗВО Андрей Кононов.
Организаторы акции везут угощения для бойцов, которые
исповедуют ислам — 2 мая они празднуют Ураза-байрам. Председатель Духовного
управления мусульман (ДУМ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир Хаджи
Хусаинов рассказал, что военным доставят финики, сухофрукты, чак-чак и
молитвенные коврики, пишет газета «Петербургский дневник».