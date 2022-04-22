Несколько тысяч яиц и куличей доставят из Петербурга участникам спецоперации на Украине

Общественники решили духовно и патриотически поддержать

солдат российской армии в преддверии великого православного праздника. В

Донбасс везут куличи и яйца, а в пасхальную ночь военнослужащие услышат самые

теплые поздравления, рассказал директор парка «Патриот» ЗВО Андрей Кононов.