Несколько московских продуктовых сетей присоединились к ограничению наценок

Несколько московских продуктовых сетей присоединились к ограничению наценок Новости
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Инициативу добровольного ограничения наценок на ряд
продуктов питания поддержали еще несколько московских сетей. Об
этом сообщили на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Торговые сети в праве самостоятельно выбирать позиции, на
которые они наложат ограничение наценок. Первыми продуктовыми сетями,
поддержавшими данную инициативу, стали «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель», «Чижик».

«Московское УФАС России совместно с Департаментом торговли и
услуг правительства Москвы провело ряд совещаний с крупными региональными
торговыми сетями… По итогам совещаний торговые сети “Авоська”,
“Азбука Вкуса”, “БиМ”, “ВкусВилл”,
“Да!”, “Магнолия”, “Мираторг”,
“Мясновъ” присоединились к инициативе добровольного ограничения
надбавок», — сказано в сообщении.

Ранее в Калужской области открыли горячую линию для
сообщений о росте цен. Полученные сведения буду использованы для выявления
спекулятивных схем торговли.

 
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