Несколько мощных взрывов прогремели в Херсоне

Целая серия мощных взрывов прогремела в центре украинского города Херсон. Со стороны позиций ВСУ был нанесен удар как минимум двумя ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами» рядом с городским телецентром, передает корреспондент РИА Новости.