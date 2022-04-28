Несколько мощных взрывов прогремели в Херсоне

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Целая серия мощных взрывов прогремела в центре украинского города Херсон. Со стороны позиций ВСУ был нанесен удар как минимум двумя ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами» рядом с городским телецентром, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее стало известно, что украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев из пяти государств. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцевав сообщил, что они используются радикалами в качестве «живого щита».
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