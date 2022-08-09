Несколько лет назад шутка Соловьева про Украину понравилась Макаревичу

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев исполнил пророческую песню для Украины в 2008 году. Тогда музыкальная композиция развеселила лидера группы «Машина времени» Андрей Макаревича.
«Перекроем газ и хорошее настроение не покинет больше нас», — такие строчки содержала в себе песня.
В тот день в концертном зале находился Макаревич, который улыбался, услышав смысл юмористической песни. Известно, что сейчас вокалист находится за границей. Туда он перебрался после начала спецоперации России на Украине, сообщает Царьград.