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Несколько лет назад шутка Соловьева про Украину понравилась Макаревичу

Несколько лет назад шутка Соловьева про Украину понравилась Макаревичу
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев исполнил пророческую песню для Украины в 2008 году. Тогда музыкальная композиция развеселила лидера группы «Машина времени» Андрей Макаревича.

«Перекроем газ и хорошее настроение не покинет больше нас», — такие строчки содержала в себе песня.

В тот день в концертном зале находился Макаревич, который улыбался, услышав смысл юмористической песни. Известно, что сейчас вокалист находится за границей. Туда он перебрался после начала спецоперации России на Украине, сообщает Царьград.

Макаревич Соловьев Украина
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RusNewsToday24
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