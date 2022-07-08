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Несколько человек пострадали от последствий мощного урагана в Москве

Несколько человек пострадали от последствий мощного урагана в Москве
pxhere.com

Сильный ураган обрушился на Москву. В результате пострадали несколько человек, передает Telegram-канал «112».

Согласно данным паблика, один из москвичей получил различные повреждения при падении дерева на Малой Тульской улице. Отмечается, что мощные порывы ветра также обрушили десятки деревьев на припаркованные автомобили и трамвайные пути.

Наклонившиеся на пути открытого участка ветки привели к временной остановке движения поездов на Замоскворецкой линии метро. В настоящий момент точное количество пострадавших и размер разрушений устанавливаются.

Накануне смерчи и ураганы накрыли Кубань, Приморский край и Чувашию, сообщал телеканал «360».

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