Непривитых россиян обяжут пройти ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в страну

Специалисты Роспотребнадзора напомнили российским туристам о правилах пересечения границы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Они были опубликованы на канале ведомства в мессенджере Telegram.
Согласно действующим на территории России правилам, туристам необходимо сдать ПЦР-тест при возвращении в страну из зарубежных поездок. Отмечается, что данное требование распространяется лишь на россиян, не прошедших процедуру вакцинации от коронавируса и не имеющих свидетельство о перенесенном заболевании. Кроме того, россиянам необходимо заполнить определенные документы.
«Гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест», — объяснили представители Роспотребнадзора.
Вакцинация является одним из наиболее надежных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства.