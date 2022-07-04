Непривитых россиян обяжут пройти ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в страну

Согласно действующим на территории России правилам, туристам необходимо сдать ПЦР-тест при возвращении в страну из зарубежных поездок. Отмечается, что данное требование распространяется лишь на россиян, не прошедших процедуру вакцинации от коронавируса и не имеющих свидетельство о перенесенном заболевании. Кроме того, россиянам необходимо заполнить определенные документы.