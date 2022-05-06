Неожиданный итог: все о третьем сезоне шоу Маски — почему мнения россиян разделись

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Третий сезон легендарного проекта «Маска», в котором приняли участие многие знаменитости, подошел к концу. Зрители с нетерпением ждали того момента, когда узнают, кто же из звезд смог самое долгое время скрываться под костюмом и стал победителем шоу. «Народные Новости» вспомнили, кто из артистов принимал участие в музыкальном проекте и под какой маской выступал.
Согласно правилам «Маски», 14 знаменитостей выступают на сцене в необычных костюмах. Лиц конкурсантов не видно, а их голос искажен. Членам жюри необходимо угадать, кто из артистов скрывается под маской. В третьем сезоне судейская коллегия состояла из Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригез, Регины Тодоренко и Тимура Батрутдинова.
Первым снять маску пришлось артисту, выступающему в костюме Пса. Им оказался знаменитый фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров. В следующем выпуске шоу члены жюри попросили снять маску звезду в костюме Павлина — под маской скрывалась экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева.
Следующей маску пришлось снять Лошади. Под костюмом скрывалась заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Ее не отгадал никто из членов жюри. В пятом выпуске «Маски» по голосам членов жюри костюм нужно было снять Джокеру— им оказался участник дуэта HammAli & Navai Наваи Бакиров.
В шестом выпуске «Маски-3» в маску пришлось снять Осьминогу — под костюмом скрывалась выпускница «Фабрики звезд-5» Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова. Далее костюм снял и Леопард — им оказалась певица Мари Краймбрери.
В восьмом выпуске шоу «Маска» жюри решило, что маску нужно снять Малышу. Оказалось, что в образе Малыша выступал певец Руслан Алехно. В девятом выпуске шоу «Маска» жюри решило, что показать свое истинное лицо должен Пончик — под маской скрывалась Ирина Понаровская.
В десятом выпуске шоу «Маска» появилось два новых гостевых персонажа. В образе Бычка песню Аллы Пугачевой исполнил Шура, а Мышку, спевшую романс «Дорогой длинною», жюри узнать не смогло — ей оказалась певица МакSим. Также жюри путем внутренних раздоров большинством голосов решило, что маску должен снять Козерог. Под костюмом скрывался певец, лидер группы Multiverse Никита Пресняков.
В 11-м выпуске «Маски» выступили еще две гостевые маски: Мишка и Котик. Под костюмами скрывались композитор Игорь Саруханов и певица Алиса Мон. Героями спецвыпуска «Маски-3», посвященного 55-летию Филиппа Киркорова, стали шесть новых масок. Летучей мышью стала Валерия, Розой Чайной – Клава Кока, Лунным гостем – Дава, Молодым ангелом – Олеся Судзиловская, Огнем – Наталья Гордиенко. Последней маской стала маска Филиппа Киркорова. Оказалось, что под ней скрывался телеведущий Вадим Такменев.
Финальный эпизод третьего сезона шоу «Маска» прошел 1 мая. В нем приняли участие четыре маски: Монстрик, Пчела, Анубис и Дракон. Так, пчелой оказалась певица Алсу, которая заняла четвертое место. Третье место получил Алексей Воробьев в костюме Монстрика. Второе место заняла певица Мария Зайцева, которая выступала под маской Анубиса. Победителем проекта стал оперный певец Ильдар Абдразаков, который участвовал в шоу в костюме Дракона.
Зрители программы, которые с нетерпением ждали момента, когда узнают победителя шоу, отметили, что давно догадывались, что Драконом был именно Абдразаков. Россияне сообщили, что голос оперного певца нельзя перепутать ни с кем.
«Дракоша был очень хорош и достоин финала»;
«Невероятный Дракон! замечательный исполнитель»;
«Дракон самый лучший я так рада, что он победил, ведь все-таки очень хороший оперный певец»;
«Достойно выиграл! Мелодия Магомаева сильна была»;
«Спасибо большое за прекрасные номера»;
«Это было очень здорово. Голосище мощный. Я сразу понял, что там звезда мировой оперы»;«Молодец! Победитель! Браво!» — написали россияне.
Другая часть россиян отметила, что видела победителем шоу Анубиса, потому что он славился потрясающим голосом и особой пластикой.
«Вот это победительница 3-го сезона «Маски» . Анубис шикарен, как и сама Маша, все песни были на разрыв»;
«Дракон молодец. Но на мой взгляд, Анубис был достойнее этой победы»;
«У Дракона прекрасный голос, но выступления интереснее были у Анубиса, на мой взгляд»;
«Анубис был разноплановый, менял голос, от душераздирающих песен переходил к подвижным, мне очень все зашло, Зайцева попала мне прямо в сердце», — высказали свое мнение зрители.