Неожиданный итог: все о третьем сезоне шоу Маски — почему мнения россиян разделись

«Вот это победительница 3-го сезона «Маски» . Анубис шикарен, как и сама Маша, все песни были на разрыв»;

«Дракон молодец. Но на мой взгляд, Анубис был достойнее этой победы»;

«У Дракона прекрасный голос, но выступления интереснее были у Анубиса, на мой взгляд»;

«Анубис был разноплановый, менял голос, от душераздирающих песен переходил к подвижным, мне очень все зашло, Зайцева попала мне прямо в сердце», — высказали свое мнение зрители.