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Неожиданное заявление Трасс о «сексе, наркотиках и рок-н-ролле» повергло аудиторию в шок

Неожиданное заявление Трасс о «сексе, наркотиках и рок-н-ролле» повергло аудиторию в шок
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс шокировала аудиторию неожиданным заявлением.

По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, сейчас она жалеет, что занималась своей политической карьерой, а не «сексом, наркотиками и рок-н-роллом».

«Некоторые занимались сексом, наркотиками и рок-н-роллом. Я была в либерал-демократах. Мне жаль», — отметила она.

Ранее Элизабет Трасс призналась, что станет лучшим другом Украине при одном условии. Оно заключается в ее становлении следующим премьером Британии, подчеркнула глава МИД.

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