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    «Неожиданно легкий и тонкий». Xiaomi показала смартфон Xiaomi Civi 1S в официальном видео

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута

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    Компания Xiaomi продолжает дразнить общественность перед анонсом смартфона Xiaomi Civi 1S, опубликовав несколько официальных изображений.

    Производитель опубликовал также рекламный ролик, в котором показано, что Xiaomi Civi 1S не является чисто белым. Он получил специальную градиентную сверкающую текстуру, которая сверкает под разными углами. Производитель называет этот сверкающий эффект Bling Bling.

    «Неожиданно легкий и тонкий». Xiaomi показала смартфон Xiaomi Civi 1S в официальном видео

    Сияющий, как звезда, яркий, как солнце, в руках он неожиданно легкий и тонкий, а в глазах – разноцветная радость.


    Xiaomi

    Смартфон получит Snapdragon 778G, 6,55-дюймовый экраном AMOLED LTPO разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти. Он будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мА•ч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 55 Вт или 67 Вт. Остальные подробности вы можете узнать в нашей предыдущей заметке.

    «Неожиданно легкий и тонкий». Xiaomi показала смартфон Xiaomi Civi 1S в официальном видео

    Презентация смартфона ожидается 21 апреля.

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