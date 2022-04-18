«Неожиданно легкий и тонкий». Xiaomi показала смартфон Xiaomi Civi 1S в официальном видео

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Компания Xiaomi продолжает дразнить общественность перед анонсом смартфона Xiaomi Civi 1S, опубликовав несколько официальных изображений.

Производитель опубликовал также рекламный ролик, в котором показано, что Xiaomi Civi 1S не является чисто белым. Он получил специальную градиентную сверкающую текстуру, которая сверкает под разными углами. Производитель называет этот сверкающий эффект Bling Bling.





Сияющий, как звезда, яркий, как солнце, в руках он неожиданно легкий и тонкий, а в глазах – разноцветная радость.

Xiaomi

Смартфон получит Snapdragon 778G, 6,55-дюймовый экраном AMOLED LTPO разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, 8/12 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти. Он будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4500 мА•ч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 55 Вт или 67 Вт. Остальные подробности вы можете узнать в нашей предыдущей заметке.





Презентация смартфона ожидается 21 апреля.