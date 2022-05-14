Неожиданная реакция Бориса Джонсона на гимн Украины стала поводом для шуток в Сети

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Видеоролик, опубликованный британским премьер-министром Борисом Джонсоном, набирает популярность в Сети. На кадрах политик слушает украинский гимн в исполнении 11-летней девочки, при этом он слегка раскачивается и непрерывно смотрит вдаль. Такое поведение главы правительства стало поводом для шуток среди интернет-пользователей.
Странная реакция Джонсона на исполнение гимна Украины заставила пользователей Сети задуматься над тем, о чем политик размышляет в этот момент. Своими версиями юзеры поделились в комментариях.
«Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?» — предположил Martin_BELfast.
«Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились», — отметил Will Carpenter.
«Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника», — написал metabourke.
Напомним, что в начале мая Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит новый пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов фунтов. Британия готова поставить Киеву радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.