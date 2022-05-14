Неожиданная реакция Бориса Джонсона на гимн Украины стала поводом для шуток в Сети

«Он думает: сэндвич с индейкой или ветчиной на ланч?» — предположил Martin_BELfast.

«Здорово, да. Возможно, теперь надо спеть песню о том, почему наши счета за энергию удвоились», — отметил Will Carpenter.

«Очень жаль, что вы не можете проявить достоинство, расчесав волосы, застегнув пиджак и хотя бы притворившись, что вам интересно. Вместо того чтобы мечтать о куске сыра из холодильника», — написал metabourke.