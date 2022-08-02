Неосторожные слова Собчак стали причиной разрыва Барановской и Лепса

Источник из окружения телеведущей Юлии Барановской подтвердил, что она состояла в отношениях с певцом Григорием Лепсом. Кроме того, стало известно, из-за чего именно развалился союз пары.
Знакомый Барановской отметил, что отношения пары дважды находились под угрозой. Впервые — когда о союзе узнала супруга Лепса Анна Шаплыкова. Второй раз, когда Собчак на всю страну рассекретила их роман.
«Когда в эфире «Вечернего Урганта» Ксения Собчак получила цитирование на всю страну, сообщив секрет Полишинеля для шоу-бизнеса и новость для народа. В эфире из уст Собчак на всю страну прозвучало: Лепс встречается с Барановской. Это стало точкой невозврата», — приводит слова инсайдер издание kp.ru.
Кроме того, источник добавил, что многие из окружения пары все еще надеются на воссоединение Лепса и его экс-супруги. По его словам, Шаплыкова уже размышляет о возвращении к бывшему мужу.