Националисты «Азова»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), перед тем как выйти из «Азовстали», пытались уничтожить все доказательства своих преступлений против мирного населения Донбасса. Однако при разминировании комбината саперы находят личные документы, фото и различные цифровые носители с данными.
Так, военный корреспондент Константин Ткаченко в своем Telegram-канале написал, что на «Азовстали» был найден жесткий диск одного из солдат националистического батальона. В списке находок числятся также водительское удостоверение и личные фотографии последователя идей нацистской Германии Вертелецкого Андрея.
Военкор опубликовал пост с тем, чтобы показать людям, с кем на самом деле сражаются военнослужащие ДНР и ЛНР, а также российские военные.
При сдаче в плен, националисты «Азова»* заминировали комбинат, чтобы с помощью взрывов уничтожить все доказательства своих преступлений против граждан ДНР и ЛНР. Однако при деблокировке «Азовстали» постоянно находят ноутбуки, флешки и различного рода документацию.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.