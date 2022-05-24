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Неопровержимые доказательства: военкор показал новую находку, спрятанную националистами на «Азовстали»

Неопровержимые доказательства: военкор показал новую находку, спрятанную националистами на «Азовстали»
Федеральное агентство новостей

Националисты «Азова»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), перед тем как выйти из «Азовстали», пытались уничтожить все доказательства своих преступлений против мирного населения Донбасса. Однако при разминировании комбината саперы находят личные документы, фото и различные цифровые носители с данными.

Так, военный корреспондент Константин Ткаченко в своем Telegram-канале написал, что на «Азовстали» был найден жесткий диск одного из солдат националистического батальона. В списке находок числятся также водительское удостоверение и личные фотографии последователя идей нацистской Германии Вертелецкого Андрея.

Неопровержимые доказательства: военкор показал новую находку, спрятанную националистами на «Азовстали»

Военкор опубликовал пост с тем, чтобы показать людям, с кем на самом деле сражаются военнослужащие ДНР и ЛНР, а также российские военные.

При сдаче в плен, националисты «Азова»* заминировали комбинат, чтобы с помощью взрывов уничтожить все доказательства своих преступлений против граждан ДНР и ЛНР. Однако при деблокировке «Азовстали» постоянно находят ноутбуки, флешки и различного рода документацию.

Неопровержимые доказательства: военкор показал новую находку, спрятанную националистами на «Азовстали»

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

азовсталь ВСУ ДНР
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