Неопровержимые доказательства: военкор показал новую находку, спрятанную националистами на «Азовстали»

Националисты «Азова»* (против членов организации в России возбуждены уголовные дела), перед тем как выйти из «Азовстали», пытались уничтожить все доказательства своих преступлений против мирного населения Донбасса. Однако при разминировании комбината саперы находят личные документы, фото и различные цифровые носители с данными.