Неограниченный лимитами мощности Core i9-13900K показывает невероятную производительность, но и потребляет больше, чем CPU класса HEDT

Процессор Core i9-13900K при отсутствии ограничения в виде лимита мощности может тягаться с монструозными Ryzen Threadripper.





Тестирование показало, что в Cinebech R23 в многопоточном режиме грядущий флагман Intel в обычной версии из коробки набирает почти 35 700 баллов. И уже этот результат очень хорош, так как, к примеру, Core i9-12900K набирает 27 500 баллов, а 32-ядерный Threadripper 2990X показывает результат в 30 000 баллов.





Но если убрать ограничение по мощности, то Core i9-13900K набирает уже более 40 600 баллов! И это уже соотносится с возможностями современного 24-ядерного Threadripper 5965WX, да и 32-ядерный Threadripper 5975WX не катастрофически быстрее.

Расплатой за такую производительность будет энергопотребление. CPU и без всяких модификаций потребляет под нагрузкой более 250 Вт, а при отсутствии ограничений показатель взлетает до 345 Вт! Это больше, чем требуют те же Threadripper 5000.

Напомним, у Core i9-13900K всё ещё будет лишь восемь больших ядер, хотя малых будет уже 16.