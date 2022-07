Неочевидные минусы капсул для стирки©

Жизнь простой хозяйки с каждым годом становится все проще. На стирку, уборку, мытье посуды и готовку теперь не нужно тратить так много времени. Стиральные машины и блендеры уже есть в каждом доме, а у некоторых — даже робот-пылесос и посудомоечные машины. Удобно! Представьте, как еще 100 лет назад женщины стирали одежду в холодной воде с помощью подручных средств. Теперь достаточно загрузить вещи в барабан, бросить капсулу и нажать на кнопку. Но минусы капсул для стирки со временем становятся все очевиднее.

А ведь сперва они казались идеальным средством для стирки. Не нужно даже отмерять правильное количество порошка или геля. Одна стирка — одна капсула. Благодаря такой простоте использования капсулы для стирки быстро вошли на рынок и покорили сердца хозяек.

Плюсы и минусы капсул для стирки

Плюсы капсул для стирки

Гель для стирки в капсулах довольно эффективный. Он легко справляется даже с трудновыводимыми пятнами. Дело в том, что содержание действующего вещества вдвое превышает то, что содержится в обычном порошке. Большинство производителей совмещают в одной капсуле и порошок, и кондиционер, и пятновыводитель. В одной капсуле содержится ровно столько средства, сколько нужно для стирки. Вы не тратите лишний порошок при вымывании его из специального отсека в машинке, потому что капсулу нужно помещать прям в барабан. Свойства средства для стирки не уменьшаются даже на низких температурах. Капсулы для стирки гипоаллергенные и безопасные. Занимают мало места.

Минусы капсул для стирки

Если вы взяли капсулу мокрыми руками, оболочка может раствориться и лопнуть. Стиральные капсулы обычно имеют интересные формы и яркие цвета. Это привлекает детей. Средство не рекомендуется использовать вручную. Нет возможности разделить средство на несколько использований. Иногда оболочка капсулы может не раствориться до конца. Из-за этого на одежде останутся липкие светлые остатки.

Как правильно пользоваться капсулами для стирки

Поместите капсулу для стирки в пустой барабан подальше от дверцы стиральной машины. Уложите в барабан подготовленные вещи для стирки. Закройте дверцу, установите режим и запустите стирку.

К счастью, выбор средств для стирки сейчас огромный: порошки, гели, капсулы. Каждая хозяйка выбирает тот, который ей больше подходит. Кроме того, можно для одного типа вещей использовать порошок, а для другого — капсулы. А что выбираете вы?

