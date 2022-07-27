Неочевидные минусы капсул для стирки©

Жизнь простой хозяйки с каждым годом становится все проще. На стирку, уборку, мытье посуды и готовку теперь не нужно тратить так много времени. Стиральные машины и блендеры уже есть в каждом доме, а у некоторых — даже робот-пылесос и посудомоечные машины. Удобно! Представьте, как еще 100 лет назад женщины стирали одежду в холодной воде с помощью подручных средств. Теперь достаточно загрузить вещи в барабан, бросить капсулу и нажать на кнопку. Но минусы капсул для стирки со временем становятся все очевиднее.
А ведь сперва они казались идеальным средством для стирки. Не нужно даже отмерять правильное количество порошка или геля. Одна стирка — одна капсула. Благодаря такой простоте использования капсулы для стирки быстро вошли на рынок и покорили сердца хозяек.
Плюсы и минусы капсул для стирки
Плюсы капсул для стирки
- Гель для стирки в капсулах довольно эффективный. Он легко справляется даже с трудновыводимыми пятнами. Дело в том, что содержание действующего вещества вдвое превышает то, что содержится в обычном порошке.
- Большинство производителей совмещают в одной капсуле и порошок, и кондиционер, и пятновыводитель.
- В одной капсуле содержится ровно столько средства, сколько нужно для стирки.
- Вы не тратите лишний порошок при вымывании его из специального отсека в машинке, потому что капсулу нужно помещать прям в барабан.
- Свойства средства для стирки не уменьшаются даже на низких температурах.
- Капсулы для стирки гипоаллергенные и безопасные.
- Занимают мало места.
Минусы капсул для стирки
- Если вы взяли капсулу мокрыми руками, оболочка может раствориться и лопнуть.
- Стиральные капсулы обычно имеют интересные формы и яркие цвета. Это привлекает детей.
- Средство не рекомендуется использовать вручную.
- Нет возможности разделить средство на несколько использований.
- Иногда оболочка капсулы может не раствориться до конца. Из-за этого на одежде останутся липкие светлые остатки.
Как правильно пользоваться капсулами для стирки
- Поместите капсулу для стирки в пустой барабан подальше от дверцы стиральной машины.
- Уложите в барабан подготовленные вещи для стирки.
- Закройте дверцу, установите режим и запустите стирку.
К счастью, выбор средств для стирки сейчас огромный: порошки, гели, капсулы. Каждая хозяйка выбирает тот, который ей больше подходит. Кроме того, можно для одного типа вещей использовать порошок, а для другого — капсулы. А что выбираете вы?
Фото на превью: depositphotos.com.
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