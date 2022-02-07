Необычная реакция Путина на украинских спортсменов в Пекине попала на видео

Путин необычно отреагировал на выход украинских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Задремавший во время прохода украинских спортсменов на Олимпиаде Путин попал на видео.

Президент России Владимир Путин задремал во время церемонии открытия Олимпийских игр. Он решил ненадолго прикрыть глаза, когда на арене появились украинские спортсмены.

Торжественное мероприятие проходит в Пекине 4 февраля. Сейчас весь мир смотрит на парад олимпийских спортсменов со всего света. На стадион выходят атлеты с государственными флагами.

Знамя украинской сборной несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Во время прохода атлетов камера показала Владимира Путина, который сидел на трибуне. На просочившихся в Сеть кадрах видно, что глава государства задремал.



Однако он не пропустил выход сборной России. Глава государства стоя приветствовал соотечественников.

Путин перед церемонией открытия Олимпиады встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры по итогам встречи приняли совместное заявление.

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