Необычная реакция Путина на украинских спортсменов в Пекине попала на видео

Необычная реакция Путина на украинских спортсменов в Пекине попала на видео Общество
На чтение 1 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Путин необычно отреагировал на выход украинских спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Задремавший во время прохода украинских спортсменов на Олимпиаде Путин попал на видео.

Президент России Владимир Путин задремал во время церемонии открытия Олимпийских игр. Он решил ненадолго прикрыть глаза, когда на арене появились украинские спортсмены.

Торжественное мероприятие проходит в Пекине 4 февраля. Сейчас весь мир смотрит на парад олимпийских спортсменов со всего света. На стадион выходят атлеты с государственными флагами.

Знамя украинской сборной несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Во время прохода атлетов камера показала Владимира Путина, который сидел на трибуне. На просочившихся в Сеть кадрах видно, что глава государства задремал.

Однако он не пропустил выход сборной России. Глава государства стоя приветствовал соотечественников.

Путин перед церемонией открытия Олимпиады встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры по итогам встречи приняли совместное заявление.

 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru