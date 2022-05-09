Необычная клавиатура, необычный манипулятор, экран OLED и четыре микрофона. Представлен ноутбук Asus ZenBook Pro 16X OLED

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Компания Asus сегодня показала ещё один необычный ноутбук. Он совмещает в себе черты разных моделей, но при этом совокупно получился уникальным для рынка.





ZenBook Pro 16X OLED (UX7602) ориентирован на профессионалов, занимающихся созданием различного контента. В первую очередь, это видео и фото, и для таких пользователей ноутбук для начала предлагает 16-дюймовый дисплей OLED разрешением 3840 х 2400 пикселей и 100-процентным охватом DCI-P3. Кроме того, дисплей поддерживает работу со стилусом.





Вторая особенность ноутбука — клавиатурный блок. Он реализован тут в виде поднимающегося модуля. Такое мы уже видели в двухэкранных ноутбуках ZenBook Duo, но в данном случае так реализована клавиатура. Это должно улучшать удобство работы, а заодно и охлаждение компонентов. Такая особенность конструкции тут называется AAS Ultra.





Третья важная особенность — элемент Asus Dial. Это настраиваемый элемент управления, которым можно пользоваться в различных приложениях, где поддерживается Microsoft Dial.





Но это далеко не всё. К примеру, ноутбук получил шесть динамиков и четыре микрофона с системой шумоподавления, корпус толщиной 16,9 мм из алюминиевого сплава, систему охлаждения с крупной испарительной камерой, крупный тачпад, камеру Full HD с поддержкой Windows Hello. Ёмкость аккумулятора составляет 96 Вт•ч, то есть с автономностью всё должно быть в порядке.

Сердцем новинки служит Core i9-12900H, а за графическую производительность отвечает GeForce RTX 3060, так что ноутбук вполне можно использовать и в качестве игрового. Также стоит отметить пару портов Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 и слот для карт SD.