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Нэнси Пелоси посетила Гавайи вместо Тайваня

Нэнси Пелоси посетила Гавайи вместо Тайваня
Chris Kleponis – CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту заметили на Гавайях. Информация появилась в Сети.

Как утверждают в прессе, Пелоси посетила Гавайи вместо Тайваня. Ожидалось, что политик совершит визит в китайскую провинцию.

Ранее было сделано официальное заявление о намерениях Пелоси посетить Тайвань. Китай быстро отреагировал и потребовал отменить поездку. Со стороны США не последовало соответствующей реакции. Уже сегодня в Сети появилась информация о вылете самолета с Пелоси на борту. Однако приземлился он не на Тайване.

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RusNewsToday24
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