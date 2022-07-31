Нэнси Пелоси посетила Гавайи вместо Тайваня

Самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту заметили на Гавайях. Информация появилась в Сети.
Как утверждают в прессе, Пелоси посетила Гавайи вместо Тайваня. Ожидалось, что политик совершит визит в китайскую провинцию.
Ранее было сделано официальное заявление о намерениях Пелоси посетить Тайвань. Китай быстро отреагировал и потребовал отменить поездку. Со стороны США не последовало соответствующей реакции. Уже сегодня в Сети появилась информация о вылете самолета с Пелоси на борту. Однако приземлился он не на Тайване.