Ненадежность стала главной причиной недоверия к авто с роботизированной коробкой передач

Кроме того, авто с «роботом» страдают от отсутствия комфорта в управлении. На однодисковых РКПП наблюдаются рывки, задержки, провалы при понижении и повышении передач. Получается, в плане комфорта этим агрегатам очень далеко до АКПП или CVT. Еще одним слабым местом «роботов» оказались сами сервомеханизмы (сервоприводы, актуаторы), передает NJcar.