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Ненадежность стала главной причиной недоверия к авто с роботизированной коробкой передач

Ненадежность стала главной причиной недоверия к авто с роботизированной коробкой передач
Prt Scr youtube.com / Nobby On Cars

Модели с роботизированной трансмиссией появляются на рынке все чаще и чаще. Автоэксперты перечислили недостатки машин с РКПП.

Главным минусом, по словам экспертов, стала их недолговечность. РКПП часто ломается после окончания гарантийного срока. Поэтому классические АКПП до сих пор превосходят своих «товарищей».

Кроме того, авто с «роботом» страдают от отсутствия комфорта в управлении. На однодисковых РКПП наблюдаются рывки, задержки, провалы при понижении и повышении передач. Получается, в плане комфорта этим агрегатам очень далеко до АКПП или CVT. Еще одним слабым местом «роботов» оказались сами сервомеханизмы (сервоприводы, актуаторы), передает NJcar.

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