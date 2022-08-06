Немцы задали вопросы властям Германии после просьбы экономить энергию «еще сильнее»

Читатели немецкого издания Die Welt подвергли критике высказывания главы федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера про необходимость снизить уровень энергопотребления в ФРГ как минимум на 20%.
Германия ввела санкции против РФ после начала спецоперации по защите Донбасса, меры коснулись и закупок энергоносителей. В итоге ФРГ оказалась на пороге топливного кризиса: подорожало горючее, электричество, немецкая промышленность потеряла былую конкурентоспособность. На фоне этого немцы раскритиковали призывы Мюллера снизить потребление энергии еще сильнее, ведь ресурсов и так не хватает.
«С такими заявлениями я всегда задаюсь вопросом, нельзя ли сэкономить на федеральном правительстве?»;
«Гражданин ничего не должен делать, он платит налоги государству и взамен имеет право на заботу от государства»;
«Правительство должно использовать федеральный бюджет, чтобы организовать для нас дешевую энергию. Если оно не может этого сделать, пусть уйдет в отставку»;
«Катастрофические политические ошибки предыдущей и прежде всего нынешней власти привели к тому, что население вынуждено за них расплачиваться», — писали немцы в комментариях под материалом Die Welt.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.