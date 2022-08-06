Немцы задали вопросы властям Германии после просьбы экономить энергию «еще сильнее»

Германия ввела санкции против РФ после начала спецоперации по защите Донбасса, меры коснулись и закупок энергоносителей. В итоге ФРГ оказалась на пороге топливного кризиса: подорожало горючее, электричество, немецкая промышленность потеряла былую конкурентоспособность. На фоне этого немцы раскритиковали призывы Мюллера снизить потребление энергии еще сильнее, ведь ресурсов и так не хватает.