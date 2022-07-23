Немцы указали на полную капитуляцию Берлина перед Москвой после слов Хабека о «Северном потоке — 2»

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек возмутил немцев высказыванием о «Северном потоке — 2», сравнив его запуск с капитуляцией перед РФ. Пользователи Twitter резонно заметили, что Запад уже потерпел поражение в санкционном противостоянии с Россией.
В итоге немцы призвали Хабека сложить с себя полномочия, указав, что Европа проиграла в вопросе ограничений и их последствий.
«Мы уже давно капитулировали, а теперь отчаянно поете прощальную лебединую песню, пытаясь отвлечь внимание от ошибочной санкционной политики “сильными” высказываниями”»;
«Вам не нужно поднимать белый флаг, вам нужно немедленно подать в отставку»;
«Вы должны знать, что уже проиграли. Германия и Европа проиграли»;
«Пусть Хабек лучше объявит о капитуляции, чем продолжит гнуть свою линию в партии ради поддержки Украины, которая грозит обернуться для Германии катастрофическим увеличением расходов»;
«Мы получаем российский газ по “Северному потоку”, но нам нельзя получать его по “Северном потоке — 2”, потому что он оказался под санкциями США. Вообще-то мы тем самым подняли белый флаг именно перед Вашингтоном», — пишут пользователи Сети.