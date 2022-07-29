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Немцы столкнулись с ростом безработицы из-за украинских беженцев

Немцы столкнулись с ростом безработицы из-за украинских беженцев
pxhere.com

Федеральное агентство по трудоустройству Германии зафиксировало рост безработицы в стране до 5,4% в июле. Такое положение дел связано с наплывом украинских беженцев.

Власти Германии продолжают регистрировать украинцев на рынке труда. Именно это и привело к росту безработицы в стране, сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что из-за наплыва украинцев количество немцев, ищущих работу, выросло на 48 тыс. человек. Таким образом, безработными в Германии считаются чуть меньше 2,5 млн человек.

Россия также ведет прием беженцев из республик Донбасса и с Украины. Им предоставляется все необходимая помощь, а власти помогают переселенцам с поиском жилья и трудоустройством.

безработица Германия украинские беженцы
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