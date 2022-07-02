Немцы призвали Литву извиниться за демарш с транзитом в Калининград

Действия правительства Литвы касательно транзита российских грузов в Калининград возмутили немецких читателей издания Die Welt. Многие сочли действия Вильнюса неправомерными.
В последние дни много споров и разговоров в России и в странах ЕС возникло из-за решения Лифты прекратить транзит грузов в Калининград. Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла, что санкции Евросоюза касаются импорта и экспорта из России в другие страны, и де факто не касаются Калининграда как части РФ. Читатели немецкого издания склоны занять позицию Бербок: многие в комментариях подчеркивали, что Вильнюс просто ищет эскалации напряженности с РФ.
«Блокада Калининграда Литвой незаконна, глупа и опасна. Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО?»;
«Ага, видимо, все-таки стало слишком жарко, ведь Россия имеет законное право на транзит»;
«Литва сама разжигает конфликт»;
«С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику», — писали немцы в комментариях.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.