В последние дни много споров и разговоров в России и в странах ЕС возникло из-за решения Лифты прекратить транзит грузов в Калининград. Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла, что санкции Евросоюза касаются импорта и экспорта из России в другие страны, и де факто не касаются Калининграда как части РФ. Читатели немецкого издания склоны занять позицию Бербок: многие в комментариях подчеркивали, что Вильнюс просто ищет эскалации напряженности с РФ.