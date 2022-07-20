Немцы потребовали быстрее запустить «Северный поток — 2» после слов Путина

«Если говорить прямо, Путин, конечно, прав на 100%. Трубопровод по конструкции идентичен “Северному потоку — 1”. Какой именно трубопровод используется — чисто фактически никакой разницы, это просто политический вопрос. А вот с американцами пришлось бы сильно повозиться. Только по этой причине ЕС имеет смысл действовать в своих первоначальных интересах», — писали немцы.