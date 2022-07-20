Немцы потребовали быстрее запустить «Северный поток — 2» после слов Путина

Читатели немецкой газеты Die Welt потребовали от властей обеспечить запуск газоснабжения по трубопроводу «Северный поток — 2».
В Германии бурно отреагировали на слова президента России Владимира Путина, который напомнил, что проект заморозили по инициативе Германии, хотя он был готов. Немцы прокомментировали действия своих властей и призвали запустить газопровод как можно скорее, сообщает РИА Новости.
«Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите “Северный поток — 2” и остановите свою политику. Речь идет о нашей экономической и социальной безопасности»;
«Только этот аргумент никогда не интересовал их»;
«Закрытие “Северного потока — 2” было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь, так как потребителей в Азии предостаточно. Бессмысленные санкции бесполезны»;
«Если говорить прямо, Путин, конечно, прав на 100%. Трубопровод по конструкции идентичен “Северному потоку — 1”. Какой именно трубопровод используется — чисто фактически никакой разницы, это просто политический вопрос. А вот с американцами пришлось бы сильно повозиться. Только по этой причине ЕС имеет смысл действовать в своих первоначальных интересах», — писали немцы.
Напомним, что 22 февраля Олаф Шольц объявил о приостановке сертификации «Северного потока — 2». Процедуру приостановили в связи с тем, что оператора газопровода обязали создать в Германии дочернюю компанию и передать управление активом ей.