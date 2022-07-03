Немцы поддержали критику в адрес посла Украины Мельника со стороны израильских дипломатов

Израильская дипмиссия в берлине обвинила украинского посла Андрея Мельника в искажении исторических фактов, когда тот в одном из интервью высказался о Степане Бандере. Читатели немецкого журнала Spiegel встали на сторону израильских дипломатов.
Мельник в интервью блогеру Тило Юнгу попытался оправдать массовые убийства украинскими националистами мирных поляков во время Второй мировой войны, а представители дипмиссии Израиля осудили такой подход. По мнению читателей, дипломаты поступили правильно, аудитория Spiegel также призвала Берлин наконец отреагировать должным образом на непозволительные высказывания господина украинского посла.
«Как насчет того, чтобы чего-нибудь уже потребовать? Например, уволить этого господина со своего поста? Можно будет послать ему связку ливерных колбас в качестве провизии. А потом — удачной дороги»;
«Мельника пора сменить на посту посла, пока он не представил Украину на мировой арене еще хуже»;
«И у нас скоро будут такие люди в ЕС! Какие ценности они будут защищать?»;
«Так, Польша и Израиль уже высказались, даже Украина от него дистанцировалась, хоть и половинчато. Заявление от страны, в которой этот господин работает послом, сейчас было бы уместно как никогда»;
«Господин Мельник наконец-то получил красную карточку! Выслать прочь и сделать персоной нон грата!» — писали немцы в комментариях.
Напомним, Мельник приобрел в ФРГ крайне неоднозначную репутацию, постоянно высказываясь в негативном ключе о том, как Берлин относиться к Киеву, и даже называл канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Поняв, что перегнул палку, господин украинский посол позже попытался оправдаться, якобы дерзкой риторикой он просто пытался привлечь внимание общественности к проблемам его родины.