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Немцы поддержали критику в адрес посла Украины Мельника со стороны израильских дипломатов

Немцы поддержали критику в адрес посла Украины Мельника со стороны израильских дипломатов
globallookpress.com/Markus Heine/ZUMAPRESS.com

Израильская дипмиссия в берлине обвинила украинского посла Андрея Мельника в искажении исторических фактов, когда тот в одном из интервью высказался о Степане Бандере. Читатели немецкого журнала Spiegel встали на сторону израильских дипломатов.

Мельник в интервью блогеру Тило Юнгу попытался оправдать массовые убийства украинскими националистами мирных поляков во время Второй мировой войны, а представители дипмиссии Израиля осудили такой подход. По мнению читателей, дипломаты поступили правильно, аудитория Spiegel также призвала Берлин наконец отреагировать должным образом на непозволительные высказывания господина украинского посла.

globallookpress.com/Christophe Gateau/dpa
globallookpress.com/Christophe Gateau/dpa

«Как насчет того, чтобы чего-нибудь уже потребовать? Например, уволить этого господина со своего поста? Можно будет послать ему связку ливерных колбас в качестве провизии. А потом — удачной дороги»;

«Мельника пора сменить на посту посла, пока он не представил Украину на мировой арене еще хуже»;

«И у нас скоро будут такие люди в ЕС! Какие ценности они будут защищать?»;

«Так, Польша и Израиль уже высказались, даже Украина от него дистанцировалась, хоть и половинчато. Заявление от страны, в которой этот господин работает послом, сейчас было бы уместно как никогда»;

«Господин Мельник наконец-то получил красную карточку! Выслать прочь и сделать персоной нон грата!» — писали немцы в комментариях.

Напомним, Мельник приобрел в ФРГ крайне неоднозначную репутацию, постоянно высказываясь в негативном ключе о том, как Берлин относиться к Киеву, и даже называл канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Поняв, что перегнул палку, господин украинский посол позже попытался оправдаться, якобы дерзкой риторикой он просто пытался привлечь внимание общественности к проблемам его родины.

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