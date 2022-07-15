Немцев разозлило переименование площади напротив консульства РФ в Польше в честь Украины

Читатели немецкого издания Bild резко отреагировали на действия Польши. Они высмеяли переименование сквера напротив российского консульства в Кракове в площадь Свободной Украины.
Подобный шаг местных властей не оставил пользователей равнодушными. Жители Германии подчеркивают, что их поражает одержимость поляков украинцами. В особенности, на фоне памяти о Волынской резне и преступлениях украинских националистов, совершенных в 1943 году.
Юзеры не прошли мимо и названия площади. По их мнению, Украина уже давно находится в руках западных стран. Например, Соединенных Штатов.
«Свободная Украина? Она уже давно оккупирована США и их союзничками, а Польша — одна из них. Россия только что освободила Украину от этих ублюдков!» — приводит слова немца РИА Новости.
Другой читатель Bild выразил мнение, что Украине «остается только избавиться от своего президента» Владимира Зеленского. Пользователь Ezra BenD и вовсе подчеркнула, что вскоре эти земли будут освобождены «от клоуна и его нацистских приспешников-клоунов».