«Неморгающий Байден» не на шутку напугал американцев

Недавнее выступление президента США Джо Байдена не на шутку напугало рядовых американцев. Первое появление хозяина Белого дома после перенесенного COVID-19 вызвало недоумение у пользователей Twitter.
Байден записал видеообращение, в ходе которого подверг критике решения и действия бывшего президента США Дональда Трампа во время беспорядков в Капитолии.
Примечательно, что за все 94 секунды обращения американский лидер моргнул всего лишь два раза. Этот момент вызвал массу обсуждений в Сети.
Некоторые комментаторы предположили, что у Байдена есть двойник, другие предположили, что Штатами управляет робот.
«Он боится, что если моргнет, то потеряет строчку в телесуфлере»;
«Все просто: ему перестали писать напоминания на телесуфлере о том, что надо моргать, потому что опасаются, что он прочитает их вслух», – отметили пользователи соцсетей.
Другие шутили, что Байдену просто посоветовали не морга, иначе он мог бы «уснуть».
«Всякий раз, когда он моргает, он сразу засыпает, поэтому ему посоветовали не моргать»;
«Отлично, после этого я теперь буду моргать всю ночь.